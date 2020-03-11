الرئيس الأفغاني يعلن الإفراج عن سجناء طالبان

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، قرار إخلاء سبيل عناصر حركة طالبان المعتقلين لدى بلاده، في إطار اتفاق السلام المبرم بين واشنطن وطالبان.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية، الأربعاء، أنه سيتم إطلاق سراح ألف و500 عنصرا من طالبان، اعتبارا من 14 مارس الجاري.

وأضاف البيان أنه مع انطلاق المحادثات بين الأطراف الأفغانية سيتم إطلاق سراح 500 عنصرا من طالبان كل أسبوعين، ليصل بذلك عدد المسرّحين إلى 3 آلاف و500.

وأشار البيان إلى أن قرار إطلاق سراح عناصر طالبان، يندرج في إطار النوايا الحسنة للرئيس غني، ويمهّد الطريق لبدء محادثات السلام بين الأطراف الافغانية.

ولفت إلى أن السلطات الأفغانية ستحصل على تعهدات خطية بعدم العودة للقتال في صفوف الحركة، من الذين سيُطلق سراحهم.

وفي وقت سابق ذكر المتحدث باسم مكتب طالبان في قطر، سهيل شاهين، في بيان، أن الحركة سلمت لائحة أسرى إلى المسؤولين الأمريكيين، للإفراج عنهم في إطار الاتفاق بين الجانبين.

وأردف شاهين، أن الحركة لن تقبل إلا بالإفراج عن الأسرى المدرجين في اللائحة وليس عن غيرهم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا بين الولايات المتحدة وطالبان يمهد الطريق وفق جدول زمني إلى انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان.

ونص الاتفاق على تخفيض عدد القوات من نحو 13 ألفا إلى 8 آلاف و600 عسكري في غضون 135 يوما.

كما نص أيضا على إطلاق سراح ما يصل إلى 5 آلاف من سجناء "طالبان"، مقابل ما يصل إلى ألف أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس/آذار الجاري.

