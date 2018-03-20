الرئيس الألماني: المسلمون جزء من المجتمع في ألمانيا

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير

أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أنه يرى المسلمين جزءا من المجتمع في ألمانيا.

وبالإشارة إلى اقتباس سلفه الأسبق كريستيان فولف (“الإسلام ينتمي حاليا أيضا لألمانيا”)، قال شتاينماير في تصريحات خاصة لصحف شبكة “في أر إم” الإعلامية في عددها الصادر الثلاثاء: “يجب علينا ألا نودع هذه الرسالة”.

وأضاف أن فولف لم يتحدث بصفته مؤرخا أو عالم دين، وقال: “رسالته كانت: المسلمون في ألمانيا ينتمون إليها”.

وأوصى الرئيس الألماني الحالي بعدم التناحر حول عناوين الصحف والعناوين الرئيسية، وإنما من الأفضل النقاش بشأن الأدوات التي تعمل على تحقيق اندماج ناجح.

يذكر أن وزير الداخلية الألماني الجديد هورست زيهوفر قال مؤخرا لصحيفة “بيلد” الألمانية: “الإسلام لا ينتمي لألمانيا. ألمانيا تتسم بالطابع المسيحي”.

واستدرك أيضا قائلا: “ولكن المسلمين الذين يعيشون لدينا ينتمون لألمانيا بالطبع″.

وفي الوقت ذاته أعلن زيهوفر عزمه البحث عن طرق للحوار مع جمعيات مسلمة والتوسع في ذلك حيثما يكون ضروريا.