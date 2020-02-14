الرئيس الألماني ينتقد سياسة ترامب "المدمرة"

حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينامير الجمعة من أن شعار نظيره الأميركي دونالد ترامب "أميركا أولا" هز النظام العالمي وأجج انعدام الأمن في عالم غير مستقر.

وقال شتاينماير في كلمة افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن، التجمع السنوي الذي يناقش تحديات الأمن العالمية، "نشهد اليوم زخما مدمرا متزايدا في السياسات الدولية".

واضاف "كل عام نبتعد أكثر وأكثر عن هدفنا المتعلق بخلق عالم أكثر سلما من خلال التعاون الدولي".

وخصّ بالذكر الولايات المتحدة "أقرب شركاء" أوروبا لتراجعها عن المسرح المتعدد الأطراف في وقت تتفاقم التوترات بين قوى عسكرية كبرى.

وفي إشارة إلى شعاري "لنعيد العظمة إلى أميركا" و"أميركا أولا" قال شتاينماير إن الإدارة الأميركية الحالية تصدر إشارات إلى أن على كل دولة التصرف فقط في سبيل مصالحها الخاصة، نهج يميل إلى إفادة الأقوياء فقط.

وأضاف "وكأن الجميع تكون أمورهم بخير إذا فكّر كل شخص في نفسه فقط. +إعادة العظمة+ حتى عندما يتحتم أن يكون ذلك على حساب جيراننا وشركائنا".

ومثل دول أوروبية أخرى، تابعت ألمانيا بحذر متزايد التشكيك في عقود من الاعتماد على حماية من الولايات المتحدة والتزامها بالتحالف العسكري في إطار حلف شمال الأطلسي.

وأبدى ترامب شكوكا بشكل خاص تجاه ألمانيا الشريك في الحلف، متهما أكبر اقتصادات أوروبا بعدم إنفاق مبالغ كافية على الدفاع واستغلال الولايات المتحدة.

وقال شتاينماير الذي يعد منصبه فخريا إلى حد كبير ويقوم بدور البوصلة الأخلاقية لألمانيا، إن أوروبا بحاجة إلى تعزيز سيطرتها على أمنها، بما في ذلك عبر زيادة الإنفاق العسكري.

وأضاف أن "وحدها أوروبا قادرة على حماية نفسها بمصداقية ومستعدة لذلك ستبقي الولايات المتحدة داخل حلف الأطلسي".

واعتبر شتاينماير أيضا أن ضم روسيا في 2014 للقرم من أوكرانيا، أعاد إلى القارة الأوروبية استخدام أعمال العنف العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية، ما أدى إلى "انعدام أمن" جيوسياسي و"فقدان في الثقة".

وفيما يتعلق بالصين التي يتزايد نفوذها، انتقد شتاينماير موقف بكين في بحر الصين الجنوبي حيث تُتهم بترهيب منافسين وبناء منشآت عسكرية، ودان قمعها للمسلمين الأويغور.

وقال إن "أعمالها في بحر الصين الجنوبي تقلق جيرانها في المنطقة وأعمالها ضد أقليات على أراضيها مقلقة لنا جميعا".

ومن بين الشخصيات التي تحضر مؤتمر ميونيخ هذا العام والذي يستمر حتى الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي.

