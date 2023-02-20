الرئيس الأمريكي يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي

زار الرئيس الأمريكي جو بادين اليوم الاثنين العاصمة الأوكرانية كييف، بالتزامن مع دوي لصفارات الإنذار التي سمع صداها في أرجاء العاصمة.
ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة سرية، والتقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأعلن بايدن عن مساعدة إضافية بقيمة نصف مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الزيارة المفاجئة.
وانتشرت تسجيلات مصورة أظهرت الرئيس الأمريكي برفقة الرئيس الأوكراني في أحد الشوارع وسط كييف.
#شاهد | فيديو يوثق زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للعاصمة الأوكرانية #كييف ضمن زيارة غير معلنة.— Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) February 20, 2023
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وقال البيت الأبيض أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف هو تأكيد التزام واشنطن بالسيادة الأوكرانية
وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أشارت إلى أن البيت الأبيض يدرس خيارات مختلفة لوصول بايدن إلى أوكرانيا.
ووصفت الصحيفة رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمعقدة والخطيرة.
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