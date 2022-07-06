الرئيس الأوكراني يطالب الغرب مجددا بالحصول على المزيد من الأسلحة

كرر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي دعوته إلى مزيد من شحنات الأسلحة من الغرب ، مؤكدا بشكل خاص على أنظمة الدفاع الصاروخي الحديثة للدفاع عن المدن الأوكرانية، وذلك في خطابه المصور مساء الثلاثاء.

وقال زيلينسكي إن القدرة على الدفاع عن البلاد ضد الهجمات الصاروخية الروسية قبل نهاية العام مهمة أساسية للقيادة الأوكرانية “لكن إنجاز هذه المهمة لا يعتمد علينا فحسب، بل يعتمد أيضا على فهم احتياجاتنا الأساسية من قبل شركائنا”.

وأضاف زيلينسكي أنه على الرغم من عدم وجود صفارات إنذار للغارات الجوية تدوي لبعض الوقت في العاصمة كييف وفي العديد من المدن الأخرى “يجب ألا تبحث عن المنطق في أعمال الإرهابيين. الجيش الروسي لا يأخذ أي استراحة”.

واعتبر أن الجيش الروسي لديه مهمة واحدة فقط وهي “إزهاق أرواح الأشخاص وترويعهم بحيث حتى لو كانت هناك بضعة أيام بدون إنذار جوي فإن هذا يبدو بالفعل وكأنه جزء من الإرهاب”.