الرئيس الأوكراني يطمح بزيادة العقوبات على روسيا

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على روسيا لغزوها أوكرانيا تحقق نجاحا ولا بد من زيادتها.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أنه يود أن تقف الصين، التي لم تفرض عقوبات على روسيا، إلى جانب أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أعرب زيلينسكي عن “امتنانه” لرئيسة البرلمان الأوروبي المالطية روبرتا ميتسولا، لمجيئها بشكل “بطولي” و”شخصي” إلى كييف، وذلك خلال ترحيبه بها في العاصمة الأوكرانية.

وميتسولا التي انتُخبت رئيسة للبرلمان الأوروبي في 18 كانون الثاني/يناير، أول مسؤول عن مؤسسة أوروبية يزور العاصمة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

وقال زيلينسكي لميتسولا خلال استقباله الوفد الأوروبي “أريد أن أشكركِ شخصيا يا روبرتا، أنتِ وفريقك، في مثل هذه اللحظة المهمة لبلدنا (…) لأن المجيء إلى أوكرانيا اليوم هو بطولة”، وفق شريط فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية.

وشكر ميتسولا على دعم البرلمان الأوروبي لأوكرانيا، قائلا “نحن نقدّر جدا كل هذه الخطوات (…) يسعدنا أن تكونوا إلى جانب الضوء والخير في ما يتعلق بأوكرانيا”.

وأضاف “أتيتم وهذه علامة مهمة للغاية. نحن ممتنون لكم ولن ننسى ذلك”.

وقبل ميتسولا، زار رؤساء وزراء بولندا وتشيكيا وسلوفينيا كييف في 15 آذار/مارس لإظهار تضامنهم مع أوكرانيا.

وأعلنت روسيا الخميس منع القادة الأوروبيين ومعظم النواب الأوروبيين من دخول أراضيها ردا على العقوبات التي استهدفتها على خلفية غزوها أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن “القيود تشمل أكبر قادة الاتحاد الأوروبي وبينهم عدد من المفوضين الأوروبيين ورؤساء هيئات عسكرية أوروبية، إضافة إلى غالبية كبرى من نواب البرلمان الأوروبي الذين يروجون لسياسات مناهضة لروسيا”.

وفرض المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا، استهدفت خصوصا الرئيس فلاديمير بوتين وأعضاء حكومته ومتمولين قريبين منه.