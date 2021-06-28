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الرئيس الإسرائيلي يجتمع ببايدن لبحث الملف الإيراني

منشور 28 حزيران / يونيو 2021 - 02:32
يأتي لقاء بايدن مع ريفلين وسط قلق في "إسرائيل" وعواصم عربية إزاء مساعي الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي الإيراني
يأتي لقاء بايدن مع ريفلين وسط قلق في "إسرائيل" وعواصم عربية إزاء مساعي الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي الإيراني

من المقرر أن يجتمع رئيس الاحتلال الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، بنظيره الأمريكي جو باين، مساء اليوم الاثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
حيث سيلتقي الرئيسان في البيت الأبيض، لإجراء مناقشات موسعة بشأن مساعي الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وتشكيل الحكومة الجديدة في "إسرائيل".
يأتي لقاء بايدن مع ريفلين وسط قلق في "إسرائيل" وعواصم عربية إزاء مساعي الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي الإيراني، وذلك خشية أن يتيح الاتفاق لطهران امتلاك أسلحة نووية في نهاية المطاف تجعلهم عرضة للترهيب أو التهديد العسكري الإيراني.

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