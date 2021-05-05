الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم المعارضة يائير لبيد بتشكيل حكومة

كلف رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي رؤوفين ريفلين زعيم المارضة يائير لبيد لتشكيل الحكومة بعد ان اخفق بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد بالقيام بهذه المهمة ، وقد أوصى 51 عضوا في الكنيست الإسرائيلي الرئيس الإسرائيلي بتكليف زعيم حزب “يوجد مستقبل” يائير لبيد لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

وقبل ساعات اعلن رئيس حزب "يش عتيد" يائير بمؤتمر صحافي انه اقترح على رئيس تحالف "يمينا" نفتالي بينيت ان يكون الاول بالتناوب على رئاسة حكومة وحدة وقال انها "حكومة توافق وطنية- حكومة تعكس حقيقة اننا نعيش معا- حكومة يمين-مركز-يسار". وقال لابيد :"نحن نحتاج ان تقام حكومة توافق وطنية" وتابع "لايوجد لنتنياهو حكومة، لا يوجد له أغلبية". \

واستهل لابيد كلمته في تطرقه الى محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التي بدأت امس ولتعقيب نتنياهو وقال :"كل من رأي اليوم الظهور غير المسؤول لنتنياهو رأى انه لا يمكنه الاستمرار" واضاف :"لقد أصبح خطيرا".

وبعدها تابع حديثه حول ضرورة اقامة حكومة تغيير وكشف عرضه السخي لبينيت :"نحتاج حكومة تضم احزاب اليمين، المركز واليسار وتعكس حقيقة انه يمكننا ان نعيش هنا سوية ولا نكره بعضنا البعض. نحن مصممون على تحقيق التغيير الذي تعهدنا به، واستبدال نتنياهو الذي يعتمد على عنصرييين متطرفين، اقتراحي الى بينيت ان يكون الاول بالتناوب".

واضاف لابيد :"نحن وطنيون اسرائيليون وسنعيد الى المائدة الاسرائيلية فكرة الصالح العام ". وطالب لابيد جميع احزاب التغيير وقال :"نتنياهو سيحاول بكل قوته تفكيكم، لا يوجد لديه حكومة، لا توجد لديه اغلبية، هو اسير بيدي المتطرفين, لا تتنازلوا له، لن نتنازل أبدا. ولم تكن معركة سياسية أكثر قيمة من قبل وسننتصر".

وانتهت جولة المشاورات التي اجراها الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم لاختيار الشخصية المناسبة التي سيكلفها بتشكيل الحكومة الاسرائيلية القادمة الى حصول نتنياهو على 52 توصية ولابيد على 45 توصية وبينيت على 7 توصيات.

وكان بينيت ولابيد اجتمعا مساء السبت واستمر الاجتماع بينهما ساعتين ونصف ووصف بالجيد، واتفقا على اجراء اجتماع اضافي لاحقا.