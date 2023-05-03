الرئيس الإيراني يترجل من سيارته لإلقاء التحية على السوريين في دمشق (فيديو)

البوابة - ترجل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من سيارته في شوارع العاصمة دمشق، ليسلم على المواطنين السوريين، الذين تجمعوا من حول موكبه الذي كان متوجها من مطار دمشق الدولي إلى قصر الشعب للقاء نظيره السوري بشار الأسد.

ويظهر الرئيس الإيراني في فيديو، وهو يلقي التحية والسلام على المواطنين السوريين، من وسطهم، في مشهد يعكس دلالات حفاوة الاستقبال وعمق العلاقات بين طهران ودمشق.

ووصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى دمشق، برفقة وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأفاد الإعلام السوري الرسمي، بأن زيارة رئيسي هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى سوريا منذ اندلاع النزاع في العام 2011.

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة ستستغرق يومين يلتقي خلالها نظيره السوري بشار الأسد وسيجري معه "مباحثات سياسية واقتصادية موسعة يليها توقيع عدد من الاتفاقيات".