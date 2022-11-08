الرئيس الاسرائيلي: "الشرق الأوسط على شفا كارثة"

أكد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، أن بلاده قادرة على تقديم حلول للشرق الأوسط، فيما يتعلق بمعالجة المشكلات المتعلقة بالنقص الحاد في المياه، وانعدام الأمن الغذائي.

وأشار هرتزوغ، خلال مشاركته في مؤتمر المناخ الدولي في شرم الشيخ في مصر، أمس الاثنين، إلى أن الشرق الأوسط على شفا كارثة.

وشدد الرئيس الاسرائيلي، على ضرورة خلق شرق أوسط متجدد مشترك، عبر رفع التعاونات الإقليمية الضرورية لذلك.

وقال هرتزوغ: "نحن مستعدون لأن نتشارك الخبرة والأدوات التي نمتلكها". بحسب موقع "آي 24 نيوز" الإخباري العبري.

وأضاف: "علينا تجاوز الخلافات السياسية والجغرافية، لتجاوز الأزمة التي تهدد المستقبل الذي نحاول تحقيقه لأبنائنا"، وتابع: "إن حالة الطوارىء التي نعيشها، تتطلب منا جمع القوات".

وتحدث هرتزوغ، عن "مشروع المياه مقابل الكهرباء"، المشترك بين اسرائيل والإمارات والاردن والولايات المتحدة، والذي سيوفر المياه المحلاة للأردن، من قبل الجانب الاسرائيلي، مقابل تزويد الأخيرة بالكهرباء الخضراء من الاردن، معتبرا أن تلك الشراكة "خلاقة" وتحمل قيما للشركاء، وتوفر الاستقرار للمنطقة.