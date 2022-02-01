الرئيس الاسرائيلي: محمد بن زايد "مذهل"

وصف الرئيس الاسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بالقائد الجريء والمذهل.

وقال الرئيس الاسرائيلي، أنه قضى قرابة الساعتين مع ولي عهد الإمارات، في القصر الخاص ل محمد بن زايد، وأن الاجتماع كان دافئا وصريحا وغير رسمي.

واجتمع هرتسوغ مع قادة الجالية اليهودية في الإمارات، وفقا للحاخام الكبير في المجلس اليهودي الإماراتي، إيلي عبادي.

وقال عبادي. إنه تحدث مع هرتسوغ عن "مدى عيشنا بشكل جيد في الإمارات العربية المتحدة، وشعورنا بالحماية وأننا موضع ترحيب، وأن لدينا مجتمعا لا يخدم اليهود المحليين فحسب، بل كل أولئك الذين يسافرون من إسرائيل ومن جميع أنحاء العالم مع دور عبادة وتعلم".

وتحدث الزعيمان عن كيفية توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم، على حد قوله.

وشكر الرئيس هرتسوغ رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تحقيق "اتفاقيات إبراهيم".

ووصل هرتسوغ وزوجته إلى أبوظبي صباح الأحد في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة.

أقامت إسرائيل والإمارات العلاقات في إطار "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020، لتظهر العلاقات إلى العلن "بعد أن كانت سرية لفترة استمرت لأكثر من عقد"، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل".