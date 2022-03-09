الرئيس الاسرائيلي "هرتسوغ" يزور تركيا

يصل الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته ميخال، اليوم الأربعاء، إلى تركيا، في زيارة رسمية تعتبر الأولى من نوعها لمسؤول اسرائيلي رفيع المستوى منذ عام 2000.

وتأتي زيارة الرئيس الاسرائيلي، الذي سيجري له استقبال رسمي في قصر الرئاسة التركية في أنقرة، بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسيضع الرئيس هرتسوغ إكليلا من الزهور على ضريح مؤسس تركيا الحديثة مصطفى أتاتورك، من ثم سيجري له استقبال رسمي في قصر الرئاسة التركية، وبعد ذلك سيعقد هرتسوغ اجتماعا على انفراد مع الرئيس أردوغان، ومن ثم اجتماعا ثنائيا بمشاركة كلا الوفدين.

وبعد محادثات مع الرئيس التركي، تهدف إلى توطيد عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، سيقلع الرئيس الإسرائيلي ليلا إلى إسطنبول، حيث سيلتقي غدا الخميس بممثلين عن الجالية اليهودية التركية في كنيس "نيفي شالوم" في إسطنبول، قبل العودة إلى إسرائيل.

وفي 22 من الشهر الماضي، أعرب أردوغان عن اهتمامه بزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ المرتقبة إلى تركيا.

وقال الرئيس التركي وقتها: "الخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقا".

ويقول محللون في إسرائيل إن زيارة هرتسوغ هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية.