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الرئيس البرازيلي: سئمنا قضية فلسطين وسننقل سفارتنا للقدس

الرئيس البرازيلي: سئمنا قضية فلسطين وسننقل سفارتنا للقدس
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