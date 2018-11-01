الرئيس البرازيلي يؤكد عزمه نقل سفارة بلاده الى القدس

الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو

أكد الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو الخميس أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب الى القدس، في اجراء يثير جدلا كبيرا سبق أن أقدم عليه نظيره الاميركي دونالد ترامب.

وكتب بولسونارو على تويتر "كما سبق أن أعلنا خلال الحملة (الانتخابية)، نعتزم نقل سفارة البرازيل من تل أبيب الى القدس"، مضيفا أن "إسرائيل دولة تتمتع بالسيادة وعلينا أن نحترم ذلك تماما".

وبعيد هذه التغريدة التي نشرها بالبرتغالية والانكليزية، اكد الرئيس اليميني المتطرف في مؤتمر صحافي انه لا يعتقد ان اعلان هذا الامر سيؤدي الى "اجواء مشحونة" في العلاقات بين البرازيل والشرق الاوسط.

وقال "نكن اكبر قدر من الاحترام لشعب اسرائيل وللشعب العربي. لا نريد اثارة مشاكل مع احد. نريد ممارسة التجارة مع الجميع والسعي الى حلول سلمية لمعالجة المشاكل".

وفي مقابلة نشرت الخميس في صحيفة "هايوم" الاسرائيلية المؤيدة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، اعتبر بولسونارو ان اسرائيل يجب ان تكون حرة في اختيار عاصمتها.

وصرح للصحيفة "حين كنت اسأل خلال الحملة ما اذا كنت ساقوم بذلك اذا صرت رئيسا، كنت اجيب +نعم، انتم من تقررون ما هي عاصمة اسرائيل وليس الامم الاخرى+".

إحتلت اسرائيل القدس الشرقية العربية وضمتها في 1967 ثم أعلنت المدينة بشطريها عاصمة "موحدة وأبدية" لها في 1980، في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة حينها. ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

واعترف الرئيس الأميركي في السادس من كانون الأول/ديسمبر، بالقدس عاصمة لإسرائيل، متجاهلاً تحذيرات مختلف الأطراف.

ونقلت السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في 14 أيار/مايو قبل أن تعلن غواتيمالا وبنما أنهما ستحذوان حذو واشنطن. لكن بنما تراجعت وأعادت سفارتها إلى تل أبيب.