تصفح موقع البوابة بحلته الجديده

المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

الرئيس البرازيلي يزور اسرائيل للتقرب من نتانياهو من دون إغضاب العرب

الرئيس البرازيلي يزور اسرائيل للتقرب من نتانياهو من دون إغضاب العرب
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 