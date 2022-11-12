الرئيس التركي: بوتين يريد إرسال الحبوب مجانا إلى دول إفريقيا الفقيرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اتصالاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن اتفاقية "تصدير الحبوب" سلطت الضوء بشكل كبير على كيفية إيصال الحبوب إلى البلدان الفقيرة خاصة في القارة الإفريقية.

وأشار أردوغان، إلى أن الرئيس الروسي، قدم عرضا له، يتمثل بإرسال الحبوب مجانا، إلى الدول الفقيرة في إفريقيا، من مثل السودان، ومالي، والصومال.

وقال الرئيس التركي، في تصريحات صحفية، خلال رحلة عودته من أوزبكستان: "سيكون من الصواب تمديد العمل، باتفاق تصدير الحبوب عبر الممر المائي في البحر الأسود، وأن من الخطأ وضع حد زمني لهذا الإتفاق".

وأوضح أردوغان، أن تصدير الحبوب الأوكرانية، إلى الدول الأوروبية، أثر بشكل سلبي وكبير على كيفية تعاطي الرئيس الروسي مع ملف "اتفاق الحبوب"، مبينا أن بوتين يرفض فكرة تنحية الدول الفقيرة من تصدير الحبوب لصالح الدول الأوروبية.

وقال: "عندما نلتقي مرة أخرى (مع الرئيس بوتين)، يمكننا زيادة عدد البلدان الإفريقية التي تصلها هذه الحبوب.. وإذا قدمنا تدفقا مكثفا للحبوب والأسمدة والأمونيا إلى دول فقيرة ومحتاجة، فسوف نريح الناس هناك في تلك الدول".

وأشار أردوغان، إلى ضرورة تأسيس طريق سلام بين روسيا واوركانيا، على غرار ممر الحبوب، وأن الطريق الأفضل هو العابر من الحوار إلى السلام.

وبين اردوغان، أنه سيركز خلال المحادثات في قمة العشرين، على إرسال شحنات الحبوب إلى الدول الفقيرة، وضرورة إطلاق الحبوب والاسمدة الروسية بموجب اتفاق الحبوب.

وقال، إن روسيا دولة قوية، وهي تقاوم، الهجوم الذي تقوده الولايات المتحدة ودول الغرب عليها .. ونعتقد أن أفضل طريقة للحل، هي الانتقال عبر الحوار إلى السلام".