الرئيس التركي يشيد بشهامة قطر

البوابه - ثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شهامة قطر وذلك على خلفية ما قدمته من مساعدة مالية كبيرة للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي.

أشار الرئيس التركي خلال زيارته مدينة "الأخوة التركية القطرية" في ولاية هطاي جنوبي تركيا إلى وعد قطر في إرسال 10 آلاف بيت مسبق الصنع، وصل منها 1000 إلى تركيا فيما أن 4 آلاف منزل آخر في طريقها للوصول.

وأوضح أردوغان البيوت مسبقة الصنع كانت قطر أقامتها قطر للمونديال وسترسلها عبر السفن إلى تركيا، لافتا إلى أن الحكومة بدأت فعليا في بناء 244 ألف منزل و 75 ألف بيت ريفي سيتم الانتهاء منها في خلال عام.

وقال الرئيس التركي أنه يجد صعوبة في التعرف على مدينة أنطاكيا التي زارها عشرات المرات منذ شبابه جراء المنظر الذي خلفته المنازل المدمرة والمتضررة عقب الزلزال