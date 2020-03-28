الرئيس التركي يقيل وزير المواصلات وتعيين مساعده خلفا له

صدر قرار من رئاسة الجمهورية التركية، فجر السبت، يقضي بإقالة وزير المواصلات والبنية التحتية، محمد جاهد طورهان، وتعيين مساعده، عادل قره إسماعيل أوغلو خلفًا له.



ونشرت الجريدة الرسمية التركية، نص القرار في عدها الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم. ولم يذكر المرسوم سبب الإقالة أو أي تفاصيل أخرى.



وجاء في نص القرار أنه "بموجب المادتين 104، و106 من الدستوري، فقد تمت إقالة وزير المواصلات والبنية التحتية جاهد طورهان، وتعيين مساعده، عادل قره إسماعيل أوغلو خلفًا له".



والوزير الجديد من مواليد العام 1969 في ولاية طرابزون(شمال) التي حصل منها على الشهادة الثانوية، ثم تخرج من قسم الميكانيكا بكلية الهندسة بجامعة البحر الأسود التقنية.



وبعد ذلك حصل الوزير على درجة الماجستير من جامعة "بشاق شهر" بإسطنبول في برنامج الأنظمة الحضرية وإدارة النقل، وبدأ أول عمل رسمي له عام 1995 في إدارة تنسيق النقل ببلدية إسطنبول الكبرى.



كما عمل مديرًا ومهندسًا في الإدارة العامة للنقل والمواصلات بمدينة إسطنبول، بعدها تدرج بعدد من الوظائف حتى عين نائبًا لوزير المواصلات والبينة التحتية عام 2019.