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الرئيس التنفيذي لأفغانستان يدعم وفد بلاده للقاء طالبان في الدوحة

الرئيس التنفيذي لأفغانستان يدعم وفد بلاده للقاء طالبان في الدوحة
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