الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

كان المرزوقي أقر بخسارته في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه يتحمل كامل المسؤولية في “فشل إقناع أغلبية الناخبين بشخصي وببرنامجي لقيادة تونس.

أعلن الرئيس التونسي السابق، مُنصف المرزوقي، انسحابه من رئاسة حزب الحراك، وكذلك من الساحة السياسية التونسية، مبررا ذلك بـ “الهزيمة” الانتخابية التي مني بها حزبه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وكتب المرزوقي عبر صفحته في موقع “فيسبوك”، قائلا “على إثر نتائج الانتخابات الأخيرة التي أتحمل كامل المسؤولية فيها، قررت الانسحاب من رئاسة حزب الحراك وكذلك من الساحة السياسية الوطنية مع البقاء ملتزما بكل قضايا شعبي وأمتى التي سأواصل خدمتها بما أستطيع بطرق وفي مجالات أخرى".

واضاف "اسمحوا لي بآخر خطاب سياسي أتوجه به إليكم، من باب المحبة لكم والغيرة على المصلحة الوطنية، أضع فيه عصارة أفكاري ومخاوفي وآمالي وما يمكن أن تنتفعوا من تجربتي، ولكم سديد النظر”.

وتابع المرزوقي “لقد شاءت الأقدار أن تنتهي مساهمتي في الملحمة الجماعية بمرارة هزيمة انتخابية. لكنني أغادر الساحة السياسية سعيدا برؤية تحقيق جل الأهداف التي ناضلت من أجلها على امتداد نصف قرن وأيضا مرفوع الرأس مرتاح الضمير لشعوري العميق بأنني أديت واجبي كطبيب، كحقوقي، كمثقف وكرئيس للدولة التونسية في أصعب وأخطر مرحلة من تاريخها الحديث”.

وكان المرزوقي أقر في وقت سابق بخسارته في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية، مشيرا إلى أنه يتحمل كامل المسؤولية في “فشل إقناع أغلبية الناخبين بشخصي وببرنامجي لقيادة تونس في الخمس سنوات المقبلة.