الرئيس التونسي المؤقت: انتخابات هذا العام ستكون مؤثرة لثلاثين عاما مقبلة

قال الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، الأحد، إن انتخابات هذا العام ستكون مؤثرة في مستقبل البلاد لمدة 20 أو 30 عاما مقبلة.

وأوضح محمد الناصر، في كلمة توجه بها إلى التونسيين بمناسبة عيد الأضحى، أن الفائزين بالانتخابات هذا العام، سواء في البرلمان أو على رأس السلطة، ينتظر منهم العمل على تغيير واقع التونسيين وتحسين ظروف عيشهم.

وتابع الناصر في كلمته أنه يتوجب على الفائزين العمل “على تلبية تطلعات التونسيين من أجل ضمان العدل والإنصاف”.

وتولى الناصر (85 عاما) الرئاسة إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في يوم إحياء تونس لذكرى عيد الجمهورية يوم 25 تموز/يوليو الماضي.

وقال الناصر في تأبين رفيق دربه السبسي، أثناء كلمته: “غادرنا الرئيس يوم عيد الجمهورية، لكنه لا يزال باقيا في نفوس التونسيين الذين سيحتفظون بذكراه لما قدمه لتونس من خدمات، سواء في بناء الدولة الوطنية أو تأمين الانتقال الديمقراطي بعد الثورة”.

وتستعد تونس لثالث انتخابات لها بعد الثورة عام 2011؛ إذ تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 15 أيلول/سبتمبر، فيما تجرى التشريعية يوم السادس من تشرين أول/أكتوبر.(د ب أ)