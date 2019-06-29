الرئيس التونسي تجاوز حالة الخطر ويغادر المستشفى قريبا

تجاوز الرئيس التونسي قائد السبسي حالة الخطر بعد الوعكة التي تعرض لها الاسبوع الماضي، ومن المتوقع ان يغادر المستشفى في غضون يومين، بحسب ما اعلنه نجله السبت.

وقال حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، لم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء".

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس أن قائد السبسي (92 عاماً) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، حيث زاره الجمعة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لمناقشة "الوضع العام في البلاد" و "حالته الصحية".

وقائد السبسي هو ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية.

ونقل الخميس إلى المستشفى تزامنا مع تفجيرين نفّذهما انتحاريان من تنظيم الدولة الإسلامية واستهدفا عناصر أمنية في تونس العاصمة ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط ثمانية جرحى.

وتواصل تونس التي تعتبر مهد الربيع العربي، مضيّها قدما نحو الديموقراطية منذ 2011، بالرغم من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة والاعتداءات الجهادية.

وأثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري بخاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.

