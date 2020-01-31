الرئيس التونسي: خطة ترامب "مظلمة القرن"

قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينين وإسرائيل هي "مظلمة القرن"، مضيفا أن فلسطين ليست ضيعة أو بستان لتكون موضوع صفقة.

وانتقد سعيد ما وصفه "بثقافة الهزيمة في العالم العربي".

وتتصور خطة ترامب حلا قائما على دولتين تعيش بموجبه إسرائيل ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب، لكن بشروط صارمة يرفضها الفلسطينيون.

‭‬‬‬وتمنح الخطة إسرائيل الكثير مما سعت إليه طويلا، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بمستوطناتها المقامة بالضفة الغربية وبالسيادة على غور الأردن وبأن القدس هي عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.

وتستعد تونس لأن تحصل على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي هذا العام. (رويترز)