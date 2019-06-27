الرئيس التونسي في حالة "حرجة للغاية"

نقلت وكالة انباء رويترز عن مستشار للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي نفيه أنباء تحدثت عن وفاة الاخير، والذي ادخل الى مستشفى عسكري في وقت سابق الخميس، لكنه وصف حالته بانها "حرجة جدا".

كانت الرئاسة أعلنت في وقت سابق الخميس نقل السبسي إلى مستشفى عسكري بعد تعرضه إلى وعكة صحية.

وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك"، أن الرئيس السبسي "تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس".

السبسي البالغ من العمر 93 عاما، كان يتلقى مؤخرا علاجا في المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية.

