الرئيس التونسي: محاولات اسقاط الدولة مصيرها صناديق القمامة

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، توجيهاته لوزير البيئة ليلى الشيخاوي، بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري، لإنهاء ما وصفه وصفه بـ "الكارثة البيئية" في صفاقس.

وحذر الرئيس التونسي، خلال استقباله الوزيرة الشيخاوي، أمس الأربعاء، في قصر قرطاج، من المحاولات التي يقودها البعض لإسقاط الدولة، مؤكدا أن تلك المحاولات سيكون مصيرها صناديق القمامة.

وقال "سعيد": "هناك من يستخدم وسائل لتأجيج الأوضاع في تونس"، منوها إلى أن تراكم النفايات في صفاقس، زاد من تفاقم الأوضاع البيئية المتأزمة في البلاد، وخلق مشكلة بيئية إضافية.

وأكد سعيد، ضرورة تحقيق المصالح العامة، والمساواة بين الجميع، مبينا أن استقلالية بعض الجماعات المحلية لا يمس وحدة البلاد.

وأكد الرئيس التونسي على وحدة البلاد، مشيرًا إلى أن ما تتمتع به بعض الجماعات المحلية من استقلالية لا يمس وحدة تونس، وأنه يجب المساواة بين الجميع في تحقيق المصالح العامة.