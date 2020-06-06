الرئيس التونسي يؤكد خلال مكالمة مع ماكرون حياد بلاده في الأزمة الليبية

أعاد الرئيس التونسي قيس سعيد ،الجمعة، التأكيد على حياد بلاده بالنسبة الى الأزمة في ليبيا المجاورة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وأشارت الرئاسة الفرنسية من جانبها إلى أنّ الرئيسين اتفقا على “تعزيز تعاونهما بشأن الأزمات الإقليمية، وخاصة في ليبيا”.

واضافت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين “أكدا على قِدم وقوة العلاقات التي تجمع فرنسا وتونس” و”اتفقا على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والثقة بين البلدين في جميع المجالات”.

وشدد سعيّد خلال المكالمة مع ماكرون على “موقفه المتمثل في أن يكون الحل ليبياً-ليبياً، دون أي تدخل خارجي، وعلى أن تونس المتمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا لن تكون جبهة خلفية لأي طرف”.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، الجمعة، انها استعادت بلدة ترهونة من ميليشيات الجنرال الإنقلابي خليفة حفتر الذي تدعمه الامارات ومصر وروسيا.

وقال بيان الرئاسة الفرنسية إن سعيّد وماكرون ناقشا، ايضاً، السياسات التي تتم بموجبها مكافحة فيروس كورونا المستجد. (أ ف ب)