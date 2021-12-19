الرئيس التونسي يثني على تنظيم قطر المتميز لكأس العرب

أثنى الرئيس التونسي قيس سعيد، في اتصال هاتفي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على التنظيم المتميز لكأس العرب لسنة 2021.

وأشار سعيد، ذلك التنظيم دليل على قدرة قطر على تنظيم كل التظاهرات العالمية بكل نجاح واقتدار وخاصة منها كأس العالم لكرة القدم السنة القادمة.

ونوه الرئيس التونسي بالمشاهد الأخوية التي ميزت كأس العرب حيث تم رفع كل الرايات العربية في نفس الوقت وفي نفس الملعب.

ووجه سعيد الشكر لأمير قطر على الدعوة لحضور مقابلة الدور النهائي لكأس العرب لكرة القدم والتي لم يتسن تلبيتها بسبب التزامات سابقة.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن امتنانه وشكره لرئيس تونس على هذه المبادرة، وعن تطلعه للقاء قريب.