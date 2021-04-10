الرئيس التونسي يزور مواقع تاريخية في القاهرة

قالت رئاسة الجمهورية التونسية، إن الرئيس قيس سعيد زار بعض المواقع التاريخية في القاهرة، حيث اطلع على مكونات المتحف القومي للحضارة الذي تم افتتاحه مؤخرا.

وأضافت رئاسة الجمهورية في بيان، أن سعيد قام أيضا بزيارة مسجد عمرو بن العاص، وحرص على أداء الصلاة فيه، كما زار قلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك بصحبة وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر يوم الجمعة، بمطار القاهرة الرئيس التونسي قيس سعيد وذلك في إطار زيارة رسمية له لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية اليوم السبت، بقصر الاتحادية، من المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.