الرئيس التونسي يكلف الجملي رسميا بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، رسميا المرشح المقترح من طرف "حركة النهضة"، الحبيب الجملي بشكيل الحكومة.

ونشرت الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" رسالة التكليف التي وقعها قيس سعيد.

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وكان الرئيس التونسي، قد استقبل اليوم الجمعة بقصر قرطاج، رئيس حزب "حركة النهضة"، راشد الغنوشي بصفته رئيس الحزب المتحصل على أكثر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.

وتولى الغنوشي إطلاعه على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة.

من هو الحبيب الجملي؟

ولد الحبيب الجملي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة، بمعتمدية نصرالله من ولاية القيروان في 28 مارس 1959، وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الكبارة والثانوي بنصرالله وزغوان.

تحصل على دبلوم تقني سام مختص في الزراعات الكبرى ودبلوم مهندس أشغال دولة في الفلاحة ودبلوم مرحلة ثالثة في الاقتصاد الفلاحي والتصرف في المؤسسات ذات الصبغة الفلاحية.

اشتغل بالوظيفة العمومية (ديوان الحبوب بوزارة الفلاحة) مدة 14 سنة، شغل خلالها عدة مهام إدارية وفنية وبحثية وشارك في أشغال عدة لجان داخلية ووطنية ومجالس إدارة شركات عمومية ذات صلة بالقطاع الفلاحي.

وشغل الحبيب الجملي خطة كاتب دولة لدى وزير الفلاحة من ديسمبر 2011 إلى يناير 2014.

جدير بالذكر أن الجملي متزوج وأب لأربعة أطفال وليس له أي انتماءات سياسية.