الرئيس الجزائري المؤقت يدعو الى حوار شامل للتحضير للانتخابات 

دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح يوم الخميس كل الأحزاب إلى حوار شامل للتحضير للانتخابات الرئاسية بعدما ألغى المجلس الدستوري الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو تموز.

وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي لم يحدد بن صالح موعدا للانتخابات الجديدة.

كان المجلس الدستوري قد ألغى يوم الأحد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الشهر المقبل متعللا بنقص المرشحين مما يطيل فترة الانتقال السياسي ويجازف بتأجيج غضب المحتجين المناهضين للحكومة.

ومن المتوقع أن يعود المتظاهرون إلى الشوارع يوم الجمعة للمطالبة باستقالة بن صالح وإنهاء هيمنة النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.

واستقال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل شهرين تحت ضغوط من المحتجين. لكن الاحتجاجات استمرت للمطالبة أيضا باستقالة رئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة في المنصب قبل أيام من تنحيه.

ودعا قائد القوات المسلحة الفريق أحمد قايد صالح، الذي يدير الفترة الانتقالية، الأحزاب السياسية والمحتجين إلى الاجتماع لمناقشة إيجاد سبيل للخروج من الأزمة.

