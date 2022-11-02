الرئيس عبدالمجيد تبون يعلن اختتام أعمال القمة العربية بـ "اعلان الجزائر"

اعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن اختتام اعمال القمة العربية الـ 31 التي احتضنتها بلاده على مدار يومين والتي رفعت شعار "لم الشمل" وناقشت جملة من القضايا ابرزها دعم القضية الفلسطينية التي اعادت الجزائر لها زخمها كما نوقش الامن الغذائي لاول مرة على هذا المستوى الرفيع

اعلان الجزائر

وصدر عن القمة العربية اعلان الجزائر وفيما يلي اهم بنوده والنقاط التي تضمنها: