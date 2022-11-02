الرئيس عبدالمجيد تبون يعلن اختتام أعمال القمة العربية بـ "اعلان الجزائر"

اعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن اختتام اعمال القمة العربية الـ 31 التي احتضنتها بلاده على مدار يومين والتي رفعت شعار "لم الشمل" وناقشت جملة من القضايا ابرزها دعم القضية الفلسطينية التي اعادت الجزائر لها زخمها كما نوقش الامن الغذائي لاول مرة على هذا المستوى الرفيع
اعلان الجزائر
وصدر عن القمة العربية اعلان الجزائر وفيما يلي اهم بنوده والنقاط التي تضمنها:
- التمسك بمبادرة السلام العربية ويدعو اسرائيل الى رفع الحصار عن قطاع غزة
- دعم حصول فلسطين على عضوية كاملة في الامم المتحدة
- دعم السياسة المتوازنة لاوبك + لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي
- تعزيز القدرات العربية للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي والصحي والطاقي ومواجهة التغير المناخي
- التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وتجفيف منابع تمويله
- التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط
- الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا
- تعزيز القدرات العربية للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي والصحي والطاقي ومواجهة التغير المناخي
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