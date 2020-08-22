الرئيس الجزائري يأمر بفتح شاطىء "كبار المسؤولين" أمام عموم الموطنين

قالت صحيفة “النهار” (خاصة) في الجزائر إن الرئيس عبد المجيد تبون أمر بفتح شاطئ نادي الصنوبر غربي العاصمة أمام عموم المواطنين، ودونما حاجة إلى بطاقة دخول أو شارة، مثلما كان عليه الأمر طوال سنوات وعقود، مشيرة إلى أن القرار تم التوقيع عليه ودخل حيز التطبيق منذ ال15 من أغسطس/ آب، ورغم ذلك فإن المواطنين الذين توجهوا اليوم الجمعة إلى نادي الصنوبر، أكدوا أن الدخول كان ببطاقة المقيم أو بشارة الدخول.

ويعتبر شاطئ نادي الصنوبر من الشواطئ الموجودة غربي العاصمة، والتي كانت لسنوات طويلة مفتوحة أمام عموم المواطنين، ولم يكن عليها أي إقبال خاص، لكن مع بداية الأزمة الأمنية والسياسية التي عصفت بالبلاد مطلع تسعينيات القرن الماضي تقرر إعلاق إقامة نادي الصنوبر، التي تحتوي بالإضافة إلى الشاطئ قصر الأمم والذي بني بالقرب منه قصر المؤتمرات الجديد في عهد الرئيس السابق، وتوجد كذلك فيلات وشاليهات سكنها كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في وقت فيه كانت آلة الإرهاب تحصد الأرواح كل يوم، وأصبح الدخول إلى نادي الصنوبر حكرا على فئة من الجزائريين دون غيرهم، حتى سماها البعض الولاية ( المحافظة) رقم 49، لأن الجزائر كان فيها رسميا 48 ولاية، وكان البعض يسعى بكل الطرق للحصول على شارة الدخول، ولو اضطره الأمر لتقديم هدايا وإكراميات من أجل ذلك، كما أن الولوج إلى الشاطئ كانت عنوانا لتميز اجتماعي يسعى إليه الكثيرون.