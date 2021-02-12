الرئيس الجزائري يعود لبلاده بعد العلاج من مضاعفات كورونا

قال التلفزيون الجزائري الحكومي ان رئيس البلاد عبد المجيد تبون عاد الجمعة، إلى بلاده بعد شهر من العلاج من مضاعفات إصابته بكوفيد-19 في ألمانيا.

وكتب التلفزيون في شريط عاجل "عاد اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن" بعدما غادرها في 10 كانون الثاني/يناير؛ إثر "مضاعفات" في قدمه اليمنى مرتبطة بالإصابة بكوفيد-19.

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر أنّ تبّون الذي يتعالج منذ شهر في برلين أجرى الخميس مكالمة هاتفية مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير شكره خلالها على مستوى الرعاية الطبية التي تلقّاها في بلاده.

كان تبون البالغ من العمر 75 عاماً تلقّى العلاج لمدة شهرين في ألمانيا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يعود إلى برلين في العاشر من كانون الثاني/يناير إثر “مضاعفات” في قدمه اليمنى مرتبطة بالإصابة بكوفيد-19.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إنّ تبّون عبّر لشتاينماير “عن شكره وامتنانه لمستوى الرعاية الطبية التي حظي بها منذ وصوله إلى ألمانيا”.

وهذا أول خبر رسمي يتعلّق بنشاط عام يجريه تبّون منذ 27 كانون الثاني/يناير حين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيّد.

وفي بيانها المقتضب قالت الرئاسة الجزائرية إنّ تبّون وشتاينماير استعرضا خلال المكالمة الهاتفية “سبل التعاون الثنائي وآفاق ترقيته في جميع المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”.

وأضاف البيان أنّ الرئيس الألماني دعا خلال المكالمة نظيره الجزائري للقيام بزيارة رسمية إلى ألمانيا، مشيراً إلى أنّ تبّون قبِل الدعوة “على أن تتمّ برمجتها بعد انتهاء الحالة الوبائية”.

وكان تبون البالغ من العمر 75 عاماً تلقّى العلاج لمدة شهرين في ألمانيا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يعود إلى برلين في العاشر من كانون الثاني/يناير إثر “مضاعفات” في قدمه اليمنى مرتبطة بالإصابة بكوفيد-19.

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