الرئيس الجزائري يقيل مدير وكالة الأنباء ويُعين مديرا جديدا للمخابرات الداخلية

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مدير وكالة الأنباء الرسمية عبد الحميد كاشا من منصبه الاربعاء، وذلك بعد قليل من تعيينه العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للمخابرات الداخلية.

ووفق مرسوم نشره العدد الجديد من الجريدة الرسمية “المجلة”، الأربعاء، تقرر “إنهاء مهام عبد الحميد كاشا بصفته مديرا عام للمؤسسة العمومية وكالة الأنباء الجزائرية”.

ولم يذكر المرسوم أسباب القرار، كما لم يصدر حتى الآن مرسوم آخر بشأن من يخلف كاشا على رأس الوكالة.

ومنذ وصوله للرئاسة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قام تبون بتغيير كل من مدير التلفزيون الرسمي، وكذا الوكالة الرسمية للإعلانات التي يصفها معارضون بأنها أهم مؤسسة حكومية للتحكم في توجهات الإعلام المحلي.

الى ذلك، أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، تعيين العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما لقسم الأمن الداخلي (المخابرات الداخلية) في جهاز المخابرات.

وقالت الرئاسة، في بيان، “عيّن اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، العميد عبد الغاني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي”.

وكان تبون، عين راشدي، في 13 أبريل/ نيسان الجاري، مديرا للأمن الداخلي بالنيابة، خلفا للجنرال واسيني بوعزة، الذي أُنهيت مهامه بعد سنة قضاها في المنصب.

وعُين الجنرال بوعزة مديرا للمخابرات الداخلية (الأمن الداخلي)، في 12 أبريل/ نيسان 2019، وقاد الجهاز طيلة أشهر الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد، العام الماضي، في ظل انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 عاما في الحكم.

ويتكون جهاز المخابرات الجزائري من 3 فروع منفصلة تتبع قيادة الأركان، هي: المخابرات الداخلية، والمخابرات الخارجية، والأمن التقني.

ويتمتّع ضباط الأمن الداخلي بصلاحيات التحقيق في القضايا الأمنية وقضايا الإرهاب والمحافظة على الأمن، وأضيفت إليهم مؤخرًا صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد.