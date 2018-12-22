الرئيس السوداني يصدر أول قرار جمهوري منذ اندلاع الأزمة

الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير

أصدر الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير اليوم السبت أول قرار جمهوري، عيّن بموجبه العميد أمن مبارك محمد شمت محمد، واليا على القضارف.

وسيؤدي شمت القسم أمام الرئيس في بيت الضيافة صباح غد الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة

وأعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في مدينة القضارف، إثر مقتل 6 أشخاص في احتجاجات على ارتفاع الأسعار، فيما أكد مسؤول بلدية المدينة أن "حظر تجول سيكون من 6 مساء إلى 6 صباحا".

إلى ذلك، تجددت موجة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية والغلاء، يوم السبت، في المدن السودانية الثلاث، بربر (شمال)، والجزيرة آبا، والرهد (جنوب).

وأفاد شهود عيان أن المحتجين في مدينة الرهد أحرقوا مقر حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم.

ورشحت أنباء عن إعلان حالة الطوارئ في ولاية شمال كردفان (جنوب)، التي تقع بها مدينة الرهد.

وفي الجزيرة آبا، التي تعتبر المعقل الرئيسي لطائفة الأنصار التي يتزعمها الصادق المهدي، اندلعت احتجاجات عقب تشييع مواطن قتل في احتجاجات الجمعة.

وفي مدينة بربر تجددت الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، وفق ما أفاد به شهود عيان.