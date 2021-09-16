الرئيس الصومالي يقلص صلاحيات رئيس الوزراء مع تصاعد التوتر بينهما

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد الخميس، انه قرر سحب “السلطات التنفيذية” من رئيس الوزراء محمد حسين روبل في فصل جديد من التوتر بين الرجلين.

ومن شأن هذا الاجراء ان يضعف البلاد التي تواجه مأزقا سياسيا وتمردا مسلحا.

وقال مكتب الرئيس في بيان “انتهك رئيس الوزراء الدستور الانتقالي لذا تُسحب منه صلاحياته التنفيذية (..) لا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين إلى حين إجراء الانتخابات”.

وجاء ذلك بعد أن أقال رئيس الوزراء الاسبوع الماضي، وزير الأمن الداخلي حسن حندوبي جمعالي، وعين مكانه عبد الله محمد نور، فيما لقي الأمر معارضة رئيس البلاد، الذي اعتبر أن القرار، “مخالفا للدستور المؤقت في البلاد”.

وكان روبل ومحمد قد اختلفا في أبريل نيسان عندما مدد الرئيس بشكل أحادي فترة ولايته التي تبلغ أربع سنوات، بواقع عامين آخرين، مما دفع فصائل مسلحة موالية للرجلين للتمركز في مناطق مختلفة من العاصمة مقديشو.