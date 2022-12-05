الرئيس الصيني في السعودية الخميس

يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ الخميس، زيارة رسمية الى السعودية، من المتوقع ان يتخللها عقد قمة عربية - صينية ولقاء اخر صينيا- خليجيا، بحسب ما ذكرته شبكة "سي ان ان" الاميركية الاثنين.

ولم تؤكد الرياض او بكين الزيارة المزمعة للرئيس الصيني، والتي قالت الشبكة انها ستستغرق يومين، وتأتي في لحظة حساسة في العلاقات الأميركية السعودية.

ونقلت "سي أن أن" عن دبلوماسي ومسؤول عربيين اضافة الى مصدر وصفته بانه مطلع، القول ان زيارة شي ستشمل عقد قمة عربية - صينية يحضرها نحو 14 زعيم دولة.

كما ستشمل الزيارة التي تمثل "علامة فارقة" للعلاقات العربية الصينية، مؤتمرا آخر تشارك فيه الدول الخليجية.

استقبال حافل

وإذا ما تأكدت الزيارة، فانها ستأتي في وقت وصلت فيه العلاقات الأميركية السعودية إلى أدنى مستوياتها، في الوقت الذي تتطلع فيه واشنطن بحذر إلى نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.

وتسعى السعودية، أكبر مورد للنفط الى الصين، الى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بكين، في وقت تلقي تلقي الضبابية بظلالها على أسواق الطاقة العالمية مع فرض الغرب سقفا لأسعار النفط الروسي.

ونقلت وكالة انباء رويترز الاسبوع الماضي عن دبلوماسيين قولهم ان شي سيحظى خلال الزيارة باستقبال حافل سيكون مغايرا تماما للاستقبال الذي حظي به الرئيس الاميركي جو بايدن في تموز/يوليو.

وتوقع الدبلوماسيون ان يكون الاستقبال من الضخامة بحيث يعادل ان لم يتجاوز ما تم اعداده للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، عندما زار المملكة عام 2017.

قلق وانزعاج أميركي

وتوقعت المصادر ان توقع الصين اتفاقيات عديدة في مجالات الأمن والطاقة مع السعودية ودول عربية خلال زيارة شي.

ولا تخفي الولايات المتحدة انزعاجها من تبني دول الخليج تكنولوجيا الجيل الخامس والاستثمارات الصينية في البنية التحتية مثل الموانئ،.

وسبق ان انسحبت الإمارات من اتفاقية مشروع ميناء صيني لتهدئة القلق الاميركي.

واجمالا، فان العلاقات السعودية الصينية تتضاءل امام الروابط التاريخية بين واشنطن والرياض، والتي تتسم بالتعقيد وكذلك الحميمية.