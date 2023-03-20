الرئيس الصيني: نقف مع روسيا.. وسنعزز التعددية القطبية

البوابة - أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، فور وصوله إلى العاصمة موسكو، استعداد بلاده للوقوف إلى جانب روسيا لحماية القانون الدولي، منوها إلى أن لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيشهد تبادلا للآراء بشكل شامل.

وأكد الرئيس الصيني، أن بلاده وروسيا تلعبان، دورا مهما في الشؤون الدولية، بوصفهما قوتين رئيسيتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي.

وشدد شي جين بينغ، على استعداد الصين للدفاع بحزم مع روسيا، عن النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، ولحماية النظام العالمي القائم على القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية المبنية على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة

وأشار الرئيس الصيني، إلى أن بلاده تلتزم بالتعددية الحقيقية، وتعزيز التعددية القطبية في العالم وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، وتعزيز تطوير الحكم العالمي في اتجاه أكثر عدلا وعقلانية.

تطوير التفاعل الاستراتيجي

وقال شي جين بينغ: "أتوقع أنه خلال الزيارة سأتبادل الآراء بشكل شامل مع الرئيس فلاديمير بوتين حول قضايا العلاقات الثنائية والمواضيع الإقليمية والدولية المهمة ذات الاهتمام المشترك، وأن أحدد خطة لتطوير التفاعل الاستراتيجي والتعاون العملي".

كما أعرب، الرئيس الصيني، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لروسيا حكومة وشعبا، وقال في خطابه المكتوب من أرض المطار: "أنا سعيد للغاية، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، بالعودة إلى أرض جارتنا القريبة في زيارة دولة".

وتوقع شي جين بينغ، أن يشهد اللقاء مع الرئيس الروسي، تبادل الآراء بشكل شامل، حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمواضيع الإقليمية والدولية المهمة ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه سيحدد خطة لتطوير التفاعل الاستراتيجي والتعاون العملي

دفعة جديدة للعلاقات الثنائية

وأكد الرئيس الصيني، أن زيارته إلى موسكو ستكون مثمرة وتعطي دفعة جديدة للعالقات الثنائية بين البلدين، مبينا أن الصين وروسيا جارتان جيدتان وشريكتان موثوقتان تربطهما الجبال والأنهار.

وحطت طائرة شي جين بينغ، في مطار "فنوكوفو" الدولي، وتوجه بعدها إلى العاصمة موسكو، حيث تمتد زيارة الرئيس الصيني لروسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي، لتكون هذه الزيارة أول رحلة له إلى خارج البلاد بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.

المحكمة الجنائية الدولية

واستبقت بكين، زيارة الرئيس شي جينبينغ إلى موسكو، بدعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى تفادي التسييس وازدواجية المعايير، عقب إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي

وسيناقش رئيسا الدولتين زيادة تطوير العلاقات الثنائية، كما سيتم التوقيع على عدة وثائق مهمة، بعد نتائج المحادثات التي تستمر ثلاثة أيام، حسب الخدمة الصحفية للكرملين.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين: "على المحكمة الجنائية الدولية اعتماد موقف موضوعي وغير منحاز واحترام حصانة رؤساء الدول أمام القضاء ... وتفادي التسييس وازدواجية المعايير".

وأكد المتحدث الصيني، أن بكين وموسكو ستمارسان التعددية الحقيقية، وتشجعان الديمقراطية في العلاقات الدولية.

وأشار إلى أن، الصين وروسيا ستعملان على بناء عالم متعدد الأقطاب، ويحسنان الحوكمة العالمية ويساهمان في التنمية والتقدم في العالم.