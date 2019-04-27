الرئيس الصيني يدعو لمكافحة الحمائية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، المشاركين في منتدى "حزام واحد، طريق واحد" إلى التصدي للإجراءات الحمائية، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح.

وقال شي جين بينغ، في كلمته أمام المشاركين في جلسة الطاولة المستديرة "حزام واحد، طريق واحد": "يجب أن نبني اقتصادا عالميا مفتوحا، ونتصدى للحمائية. علينا بذل الجهود لزيادة ورفع مستويات التكامل بين مشاريع "حزام واحد، طريق واحد"، واستراتيجيات التنمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية".

وأكد الرئيس الصيني، على ضرورة مساهمة الدول المختلفة، في البناء المؤسساتي للتعاون في إطار مبادرة "حزام واحد ، طريق واحد".

وقال: "أنا متأكد أنه بفضل العمل المشترك، سنتمكن من التوصل إلى توافق أوسع وتحقيق نتائج رائعة على أساس هذه المائدة المستديرة".

وتجري فعاليات منتدى "حزام واحد ، طريق واحد"، في بكين خلال 25-27 أبريل الجاري، ويشارك فيها 37 رئيس دولة وحكومة.

نوفوستي