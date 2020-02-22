الرئيس الصيني يرسل خطاب شكر لبيل غيتس وزوجته

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن امتنانه للملياردير الأمريكي مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس وزوجته ميلندا لدعم مؤسستهم للصين بعد تفشي فيروس كورونا.

وأعرب شي عن شكره للمؤسسة على “دعمها السخي” المقدم في ظرف حرج، وذلك في خطاب نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأشاد شي بالمؤسسة على جهودها المبكرة على مستوى العالم في مكافحة الفيروس وقال إنه ممتن لخطاب من غيتس أعرب فيه عن دعمه للشعب الصيني.

وقال شي في الخطاب إن “الوحدة والتعاون هما أقوى سلاح” في المعركة ضد الفيروس”، مشيرا إلى دعمه لتنسيق مؤسسة “غيتس فونداشن” مع الوكالات الصينية على الأرض.

وقد رفعت المؤسسة في وقت سابق من الشهر الجاري التزامها بتقديم ما يصل إلى 100 مليون دولار لدعم الاستجابة العالمية لتفشي الفيروس. وقالت المؤسسة إن جزءا من هذا التبرع سيستخدم لتسريع اكتشاف وعزل وعلاج فيروس كورونا في الصين والدول الأخرى التي لديها حالات مؤكدة. (د ب أ)