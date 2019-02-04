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الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذنا من أجل "مراقبة إيران"

الرئيس العراقي: ترامب لم يطلب إذنا من أجل "مراقبة إيران"
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