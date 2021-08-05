الرئيس العراقي ل"رئيسي": ايران لعبت دورا مهما في محاربة داعش

أشاد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، بالدور الإيراني في دعم العراق لمحاربة داعش ومخططاته الارهابية لزعزعة استقرار الأمن والمنطقة.

وقال صالح خلال لقائه الرئيس الايراني الجديد، إبراهيم رئيسي: "العراق يدعم بقوة استقرار المنطقة وإنهاء التوترات فيها".

وقالت الرئاسة العراقية في بيان صحفي إن اللقاء، الذي جرى بحضور وزيري خارجية البلدين وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين، "بحث الملفات المشتركة بين البلدين الجارين، بما يعزز العلاقات الراسخة بينهما، فضلا عن بحث تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأشار إلى أن "برهم صالح هنأ في مستهل اللقاء، الرئيس إبراهيم رئيسي، بمناسبة تسلمه منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه وتحقيق مزيد من التقدم والرفعة والازدهار للشعب الإيراني الصديق، كما أعرب عن شكره لهذه الدعوة من الجانب الإيراني".

وأكد اللقاء ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بينهما في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري.

وأكد صالح "حاجة المنطقة إلى التفاهمات وتنسيق الجهود والركون إلى المشتركات عبر حوارات بناءة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومواجهة العديد من التحديات التي تتقاسمها دول المنطقة في مواجهة الإرهاب والأزمات الصحية المتمثلة في جائحة كورونا، ومخاطر التغيّر المناخي وحماية البيئة".

من جانبه، أكد إبراهيم رئيسي تطلع بلاده لـ "تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف القطاعات، وهي علاقات مهمة ومميزة اجتماعية ودينية وثقافية".

وأشار الرئيس الإيراني إلى "دعم الجمهورية الإسلامية في إيران لأمن واستقرار العراق وشعبه"، كما أشاد بـ"الجهود الكبيرة التي يبذلها العراق من أجل إرساء الاستقرار والأمن في دول المنطقة"