الرئيس العراقي للمتظاهرين: "مطالبكم مشروعة"

أكد الرئيس العراقي برهم صالح وقوفه إلى جانب التظاهرات السلمية، واصفا مطالب المتظاهرين بالمشروعة تحديدا فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

وطالب صالح القيام بإجراءات سريعة لتقديم الذين استخدموا العنف المفرط مع المتظاهرين إلى العدالة ومحاسبتهم، رافضا استخدام القمع الأمني بحق المتظاهرين.

وشدد الرئيس العراقي في خطابه اليوم الخميس، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحدها، للمساعدة على ضبط الأمن وتجنيب البلاد الصراعات الداخلية.

وقال صالح: "سأوافق على إجراء انتخابات مبكرة، ورئيس الوزراء أعلن موافقته على تقديم استقالته طالباً من الكتل السياسية التوافق على بديل"

واعتبر صالح أنه من واجب الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين ومواجهة المندسين في التظاهرات، مشيرا إلى أن المتظاهرين والأجهزة الأمنية ليسوا فريقين متخاصمين