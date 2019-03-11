الرئيس العراقي: محظوظون بجيران مثل ايران وتركيا

الرئيسان العراقي برهم صالح والإيراني حسن روحاني

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الإثنين، إن بلاده محظوظا بجيران مثل إيران وتركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقب استقبال صالح، للرئيس الإيراني حسن روحاني، في قصر السلام في العاصمة بغداد ضمن مراسم رسمية.

وعبر صالح عن شكره لروحاني على المساعدة في التصدي للإرهاب، مستدركا أن “هناك من يقول أن الموقع الجغرافي للعراق صعب وفيه تحديات ومشاكل”.

ولفت أن “العراق محظوظ بجيران مثل إيران وتركيا”.

وشدد صالح “لا نريد للعراق أن يكون ساحة للصراع الإقليمي أو الدولي”.

وأضاف “ناقشنا التأسيس لبنى تحتية مترابطة بين البلدين من خلال ربط سكك الحديد وإنشاء مناطق صناعية والتعاون بمجال الطاقة ورفع العراقيل أمام زوار العتبات المقدسة”.

وأوضح صالح، “سنعلن اليوم عن اتفاقيات مهمة مع إيران تصب بمصلحة الشعبين”.

وبشأن محاربة الإرهاب، قال صالح، “الانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش غير مستكمل، واستئصال التطرف يتطلب جهدا إقليميا مستداما، ويتطلب المزيد من التعاون للتصدي لعودة ظهور الإرهاب”.

وتعد هذه الزيارة الأولى لروحاني إلى العراق بصفته رئيسا لإيران.