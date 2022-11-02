الرئيس العراقي: مستمرون في الوساطة بين السعودية وإيران

أكد الرئيس العراقي​ ​عبد اللطيف رشيد​، تواصل الاجتماعات بين الجانبين الإيراني والسعودي في العاصمة بغداد.

وقال الرئيس العراقي، في تصريحات لقناة الجزيرة: "إن بغداد مستمرة في الوساطة بين طهران والرياض، ولكن النتائج مرهونة بأيدي السعوديين والإيرانيين"

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد أكدت على لسان المتحدث باسمها، ناصر كنعاني، أن طهران تحرص على العلاقات مع دول الجوار.

وأشار ناصر كنعاني، إلى إجراء 5 جولات من المفاوضات بين إيران والسعودية، مشددا على أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لها منطقها الخاص.

وبين كنعاني، في حوار مع مراسل صحيفة "ويتشرني ليست" الكرواتية، أن طهران تركت الأبواب مفتوحة، لعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.

من جهته قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده تنظر لعقد جولة محادثات سادسة مع إيران، مؤكدا أن الطرفين لم يتوصلا لأي نتائج ملومسة بعد.

وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، قد أكد في وقت سابق، خلال حوار مع قناة الميادين، ضرورة العيش المشترك بين إيران والسعودية، مبينا أن طهران ليس لديها مشكلة مع الرياض.