الرئيس العراقي أحد أهداف برنامج التجسس الإسرائيلي

كان هاتف الرئيس العراقي برهم صالح، من بين المستهدفين ببرنامج التجسس الإسرائيلي

حيث كان رقم هاتف الرئيس العراقي كان على قائمة تضم 50 ألف رقم تم اختيارها للتجسس عليها باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، حسب صحيفة "واشنطن بوست"

وتتضمن قاعدة البيانات المسربة في قلب برنامج "بيغاسوس" أرقام الهواتف المحمولة لكل من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من ضمن 13 رئيسا بالإضافة إلى مسؤولين دبلوماسيين وقادة عسكريين وسياسيين كبار من 34 دولة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان برنامج التجسس قد أصاب هاتف صالح أو ما إذا كانت هناك أي محاولة للقيام بذلك.