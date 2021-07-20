  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الرئيس العراقي أحد أهداف برنامج التجسس الإسرائيلي

الرئيس العراقي أحد أهداف برنامج التجسس الإسرائيلي

منشور 20 تمّوز / يوليو 2021 - 05:52
برهم صالح
برهم صالح

كان هاتف الرئيس العراقي برهم صالح، من بين المستهدفين ببرنامج التجسس الإسرائيلي 

حيث كان رقم هاتف الرئيس العراقي كان على قائمة تضم 50 ألف رقم تم اختيارها للتجسس عليها باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية،  حسب صحيفة "واشنطن بوست"

وتتضمن قاعدة البيانات المسربة في قلب برنامج "بيغاسوس" أرقام الهواتف المحمولة لكل من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من ضمن 13 رئيسا بالإضافة إلى مسؤولين دبلوماسيين وقادة عسكريين وسياسيين كبار من 34 دولة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان برنامج التجسس قد أصاب هاتف صالح أو ما إذا كانت هناك أي محاولة للقيام بذلك.

كلمات دالة:برهم صالحالرئيس العراقي برهم صالحالتجسس الإسرائيليالرئيس العراقيNSOبيغاسوس

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...