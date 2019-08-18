الرئيس العراقي يتعهد بألا تتحول بلاده مجددا إلى ساحة صراع للآخرين

شدد صالح على أن العراق لا يجب أن “يتحول مرة أخرى إلى ساحة تناحر وصراع إرادات على حساب أرواح العراقيين وأموالهم”.

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن بلاده “لن تتحول مجددا إلى ساحة صراع للآخرين”، في ظل تقارير غربية حذرت من تحول بغداد إلى ساحة للصراع الحالي بين واشنطن وطهران.

جاء ذلك في كلمته خلال زيارة أجراها، الأحد، لوزارة الدفاع ولقائه بوزيرها نجاح الشمري وكبار القادة، في العاصمة بغداد.

وشدد صالح على أن العراق لا يجب أن “يتحول مرة أخرى إلى ساحة تناحر وصراع إرادات على حساب أرواح العراقيين وأموالهم”.

وأوضح أن “العراق يعيش تحولات مهمة، أهمها الإعمار، استنادا إلى الانتصارات التي تحققت ضد العصابات الإرهابية”.

وأشاد صالح بـ”التضحيات التي قدمتها القوات الأمنية في المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي”.

وفي الآونة الأخيرة، تتصاعد حدة التصريحات بين واشنطن وطهران على خلفية فرض الأولى حزمة عقوبات على الثانية، فيما يحاول العراق البقاء بعيدا عن هذا الصراع والالتفات إلى عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب مع “داعش”، بعد دحر الأخير عقب حرب أنهكت القوات العراقية ودمرت البنية التحتية في مناطق سيطرة التنظيم.‎

