الرئيس العراقي يدعو لاعلان "الطوارىء" بسبب كورونا

دعا رئيس العراق برهم صالح ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، الأحد، البرلمان إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد لـ30 يوما لاحتواء خطر تفشي فيروس “كورونا”.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية، ذكر أن “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وجها طلبا لرئيس مجلس النواب (البرلمان محمد الحلبوسي) من أجل إعلان حالة الطوارئ الصحية 30 يوما قابلة للتمديد استنادا للمادة 61 من الدستور”.

والسبت، سجل العراق حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ما رفع حالات الوفاة إلى 10 من أصل 110 إصابات، تماثل 26 منها للشفاء.

وفي إطار إجراءات احترازية من “كورونا”، قررت عدة محافظات عراقية إغلاق حدودها وهي ذي قار وبابل وميسان والنجف والبصرة والديوانية وكركوك وواسط ونينوى وكربلاء، إضافة إلى أربيل والسليمانية، فيما قرر بعضها فرض حظر للتجوال.

أيضا قررت السلطات العراقية تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، وحظر التنقل بين المحافظات، وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، وحظر دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنع العراقيين من السفر إليها.

وفي 11 مارس/ آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا كـ”جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب “كورونا” نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.