الرئيس الإيراني حسن روحاني (يسار) مصافحا نظيره العراقي برهم صالح خلال مراسم استقباله في طهران

أجرى الرئيس العراقي الجديد برهم صالح السبت أول زيارة رسمية له إلى إيران المجاورة داعيا إلى "نظام جديد في المنطقة".

والتقى صالح نظيره حسن روحاني وناقشا التجارة والنقل والجهود لمكافحة الغبار الذي يلوث مناطق على جانبي الحدود.

وقال صالح خلال مؤتمر صحافي في طهران "حان الوقت لنظام جديد في المنطقة يلبي مصالح جميع الدول فيه"، بحسب ترجمة لتصريحاته من الاذاعة الرسمية الإيرانية.

واضاف "نعتقد أن لدى إيران دوراً مهماً لتلعبه في هذا النظام الجديد".

انتخب صالح (58 عاما) الشهر الماضي رئيساً للجمهورية العراقية، وهو منصب مخصّص للأكراد.

وقال روحاني إن البلدين يسعيان إلى تعزيز حجم التجارة من 12 مليار إلى 20 مليار دولار.

وأضاف روحاني أن "الأمن والاستقرار في كامل المنطقة يخدم مصلحة الجميع. لا نحتاج لأي تدخل أجنبي في المنطقة".

وتتمتع إيران بنفوذ قوي في العراق منذ الإطاحة بالرئيس صدام حسين في 2003. ولعبت دورا رئيسيا في دحر تنظيم الدولة الإسلامية في السنوات الماضية.

لكن إيران متهمة أيضا بالتدخل والانحياز في العراق، وتم إحراق قنصليتها في مدينة البصرة خلال احتجاجات عنيفة في وقت سابق هذا الشهر.