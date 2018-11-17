الرئيس العراقي يصل طهران.. ورئيس البرلمان إلى الدوحة

رئيس جمهورية العراق، برهم صالح

وصل رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأفاد مراسلون بأن الرئيس العراقي سيبحث مع الرئيس الإيراني "تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث سيتم التركيز على الملفين الأمني والاقتصادي".

وعلى صعيد ذي صلة أضاف مراسلنا بأن "رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي توجه إلى قطر للقاء عدد من المسؤولين هناك"، مبيناً أن "الزيارة لم يعلن عنها سابقا".